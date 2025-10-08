Forări la pasajul de pe Ana Ipătescu

A început forarea pasajului de pe strada Ana Ipătescu. Zona închisă pentru lucrări încurcă circulația în municipiul, iar vestea că lucrările finanțate prin programul Anghel Saligny nu mai pot fi continuate, a creat panică.

Totuși, la ora actuală, în zonă, a început o nouă etapă, cea a forajelor pentru consolidarea viitorului pasaj. Termenul asumat de autorități pentru finalizarea investiției este primăvara anului 2026.

