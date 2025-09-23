spot_img
25.5 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 23, 2025
Altele
    AcasăPoliticGaranții solide de securitate pentru România!
    Politic

    Garanții solide de securitate pentru România!

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    111

    Dialog intre conducerea Ministrul Apărării Naționale și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Deputatul Mihai Weber, președintele comisiei , a participat la o discuție constructivă pe teme de interes strategic.

    „Am participat, alături de colegii din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților, la o întâlnire de lucru la Ministerul Apărării Naționale în prezența reprezentanților structurilor centrale ale MApN.: a domnului ministru Ionuț Moșteanu și a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
    Printre subiectele discutate s-au numărat:
    ▪️ situația de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre;
    ▪️ stadiul programelor de înzestrare a Armatei României,
    ▪️ planurile de pregătire și instruire pentru 2026–2027;
     sprijinirea industriei naționale de apărare;
    ▪️ eforturile MApN pentru contracararea dezinformării și promovarea unei comunicări strategice eficiente.
    Am reiterat importanța menținerii unui parteneriat solid între Parlament și Ministerul Apărării Naționale, în actualul climat geopolitic, marcat de instabilitate și provocări multiple. Este vital să accelerăm modernizarea apărării, să investim în oameni, tehnologie și industrie națională de apărare și să existe un răspuns ferm la multiplele provocări. România beneficiază astăzi de cele mai solide garanții de securitate din istorie, ca stat membru al NATO și al Uniunii Europene”, transmite deputatul PSD Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare.

    Articolul precedent
    Inginer de la Edilitara Public, decedat în incinta Mănăstirii Tismana! A făcut infarct
    Articolul următor
    Aparegio Gorj SA-Ced Târgu-Cărbunești, anunță întreruperea furnizării apei potabile
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!