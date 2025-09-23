Garanții solide de securitate pentru România!

Dialog intre conducerea Ministrul Apărării Naționale și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Deputatul Mihai Weber, președintele comisiei , a participat la o discuție constructivă pe teme de interes strategic.

„Am participat, alături de colegii din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților, la o întâlnire de lucru la Ministerul Apărării Naționale în prezența reprezentanților structurilor centrale ale MApN.: a domnului ministru Ionuț Moșteanu și a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Printre subiectele discutate s-au numărat:

▪️ situația de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre;

▪️ stadiul programelor de înzestrare a Armatei României,

▪️ planurile de pregătire și instruire pentru 2026–2027;

 sprijinirea industriei naționale de apărare;

▪️ eforturile MApN pentru contracararea dezinformării și promovarea unei comunicări strategice eficiente.

Am reiterat importanța menținerii unui parteneriat solid între Parlament și Ministerul Apărării Naționale, în actualul climat geopolitic, marcat de instabilitate și provocări multiple. Este vital să accelerăm modernizarea apărării, să investim în oameni, tehnologie și industrie națională de apărare și să existe un răspuns ferm la multiplele provocări. România beneficiază astăzi de cele mai solide garanții de securitate din istorie, ca stat membru al NATO și al Uniunii Europene”, transmite deputatul PSD Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare.