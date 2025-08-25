Antrenorul Mario Găman, îngrijorat după ce CSM Târgu Jiu a câștigat Supercupa Gorjului 2025

CSM Târgu Jiu a câștigat sâmbătă, 23 august, Supercupa Gorjului 2025, după de a trecut de CSC Negomir, la penalty-uri, scor 2-2(1-1) și 5-4 după executarea loviturilor de departajare. Teodor Marian Chirițoiu (min 34 și 49) a reușit dubla în timpul regulamentar de joc. La loviturile de departajare, Alexandru Oprița a apărat penalty-ul decisiv și CSM Târgu Jiu a câștigat Supercupa Gorjului 2025.

CSM Târgu Jiu și-a mai adăugat un trofeu în vitrină. După trofeul de campioană a Gorjului și trofeul Cupa României, faza județeană, CSM Târgu Jiu și-a adjudecat și Supercupa Gorjului.

Câteva sute de spectatori au fost prezenți pe Stadionul ”Aurel Țicleanu” din Bumbești Jiu, acolo unde s-a desfășurat partida. Cei care au ales să vină la meci nu au avut ce să regrete. Partida a fost una spectaculoasă, antrenantă, cu goluri și faze frumoase, cu dueluri încrâncenate, cu cele două echipe trecând rând pe rând la conducere, cu o replică solidă a formației din Negomir, și cu un final palpitant, în care spectacolul fotbalistic al Supercupei a fost completat de loviturile de departajare, acolo unde CSM Târgu Jiu a fost echipa mai bună.

CSM Târgu Jiu a început Supercupa Gorjului 2025 cu următorul ”11″: Alexandru Oprița – Fabian Bărănescu, Robert Stancu, Flavius Dumbrăvean, Sebastian Popescu – Bogdan Brășfăleanu, Nicholas Geană, Tudor Pătrășcoiu, Teodor Chirițoiu, Adelin Pîrcălabu(cpt.)- Bebeto Lupuleț. Rezerve: Alexandru Șocu, Adrian Cărămidaru, Marius Miruță, Mario Lupulescu, Albert Filip, Alexandru Lăpădat, Eduard Trăistaru, Florin Șantia, Daniel Dumitrescu.

Antrenor: „Tratăm cu indiferență și cu o nonșalanță incredibilă anumite situații pe organizare defensivă“

Antrenorul CSM Târgu Jiu, Mario Găman, a spus că a doua repriză a fost controlată în totalitate de fotbaliștii de la Târgu Jiu: „O partidă, din punctul meu de vedere, bună, o partidă frumoasă, cei de la Negomir, cel puțin în prima repriză, s-au ridicat la nivelul nostru, cât au putut din punct de vedere fizic. A doua repriză eu zic că a fost controlată de noi, autoritar, cu foarte multe situații de a marca. În prima repriză, într-adevăr, au avut și ei, au avut destule de situații. Din nou, tratăm cu indiferență și cu o nonșalanță incredibilă anumite situații pe organizare defensivă, dar trebuie să ne trezim pentru că, la nivelul Ligii a treia, dacă faci asemenea greșeli e posibil să poți pierde punct, puncte, și atunci toată lumea are de suferit, dar eu sper ca, la începutul campionatului, băieții să înțeleagă greșelile făcute, să fie un pic mai organizați, un pic mai inteligenți din punct de vedere al acțiunilor. Chiar dacă lumea ne privește cu ochi așa mai sumbri, eu am încredere în acest nucleu de jucători, chiar dacă astăzi nu au marcat încă o dată, au avut multe situații, și la 2 -2, dar eu cred că a fost o partidă de nivel bun.

Vreau să felicit echipa din Negomir pentru prestația de astăzi și pentru proiectul lor de viitor. În rest, vom vedea ce e de făcut mai departe. Este al doilea trofeu câștigat la loteria penaltiurilor, asta dă dovadă de tărie de caracter, de personalitate. Mă bucur că au curaj cei tineri și ați văzut că i-am și introdus pe parcursul jocului pe acești copii, de care avem mare nevoie. Știți bine că la Liga 3, ai voie de trei copii Under și încă trei pe bancă, și eu cred că în viitor ne vom bucura de calitățile lor și la echipe mult mai mari“.