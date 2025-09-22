spot_img
    Georgiana vrea să meargă din nou! Și tu o poți ajuta!

    O tânără gorjeancă are nevoie de ajutor. Povestea tristă a Georgianei a început în urmă cu 24 de ani când, în urma unui diagnostic dur nu și-a mai putut folosi picioarele. De atunci a rămas prinsă într-un scaun de roțile, abia acum primind de la medici o speranță.
    18.200 RON este suma de care depinde Georgiana. Are nevoie de un scaun verticalizator electric care să o ajute să se ridice din nou.
    „Am primit o veste care mi-a adus multă bucurie și vreau să v-o împărtășesc, pentru că poate fi începutul unui nou drum pentru mine. Viața mea a fost o călătorie plină de provocări și de daruri divine, iar acum sunt în fața unui nou pas care îmi poate transforma existența.
    De 24 de ani nu mai pot merge din cauza diagnosticului de amiotrofie musculară spinală. Recent, la recomandarea doamnei doctor neurolog din orașul meu, am ajuns la Târgu-Mureș, unde am fost consultată de un medic de recuperare și de un inginer care lucrează cu osteoschelet robotic. Vestea bună este că nervii mei sunt funcționali și sunt în stare bună – ceea ce înseamnă că, după o etapă de pregătire, aș putea folosi un osteoschelet robotic și aș putea face pași din nou. Provocarea este că, de-a lungul anilor, tendoanele mele s-au scurtat din cauza poziției în scaun. Soluția recomandată este să folosesc acasă un scaun verticalizator electric, care mă poate ridica treptat în picioare, pentru câteva ore pe zi. În câteva luni, tendoanele s-ar putea întinde natural, încercând astfel sa evit o operație care ar putea duce o perioada la atrofierea muschilor datorita gipsului si ar necesita o perioada mai lungă de recuperare. Acest verticalizator costă 18.200 RON, o sumă care depășește cu mult bugetul meu actual. Însă cred cu tărie că atunci când visul e înalt și curat, Universul trimite oamenii și resursele potrivite. Iar eu visez la ziua în care voi putea să mă ridic și să merg în osteoscheletul robotic – chiar și câțiva pași pe zi – pentru mine ar fi o împlinire uriașă și o bucurie a sufletului.
    Am înființat o asociație – Asociația „Speranță pentru Dizabilitate” – prin care pot primi sprijin pentru tot ce ține de sănătate( aparatura medicală asistivă,medicamente, suplimentele de care am nevoie, analize, etc.) transmite Georgiana Andreea Andrițoiu.
    Cum o puteți susține:
    • Prin sponsorizarea a 20% din impozitul pe profit al firmelor – bani care altfel ar merge la stat, dar așa pot aduce posibilitatea unei vieți mai bune.
    • Prin donații directe, fiecare după cum simte și poate.
    Datele de sprijin:
    IBAN Asociație: RO78BTRLRONCRT0496753101
    IBAN Revolut: RO58 REVO 0000 1121 9257 1814
    Telefon contact : 0784344404

