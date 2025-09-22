spot_img
    Eveniment

    S-a lăudat pe internet și acum dă explicații poliției

    Radu Istudor
    O tânără care s-a lăudat pe internet că s-a urcat la volan deși nu avea permis de conducere are de dat acum explicații. Atât față cât și proprietarul autoturismului pe care acesta l-a condus s-au ales cu dosar penal.

    „La data de 21 septembrie a.c., polițiști din cadrul ca urmare a vizionării unei postări de pe o rețeaua de socializare, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Negomir s-au sesizat cu privire la faptul că, în ziua de 20 septembrie a.c., în jurul orelor 11:00 o tânără de 27 de ani, din localitate, ar fi condus un autoturism, pe drumul comunal DC 67 Ursoaia -Corobăi, fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

    De asemenea, s-a constatat faptul că autoturismul respectiv îi fusese încredințat de un localnic de 23 de ani, proprietar al autovehiculului, care cunoștea faptul că tânăra nu posedă permis de conducere.

    În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul către o persoană care nu deține acest drept”, a transmis IPJ Gorj.

