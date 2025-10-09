A treia înfrângere la rând pentru echipa de baschet CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a pierdut miercuri, 8 octombrie, în deplasare, confruntarea cu CSO Voluntari, scor 74-86. Partida a contat pentru etapa a 3-a din Liga Națională.

Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu au cedat pe terenul formației din Voluntari, la capătul unui meci în care au oferit o replică solidă grupării gazdă, echipă care a terminat în primele 4 sezonul trecut. Echipa gazdă s-a distanțat decisiv abia în sfertul 4, deși la pauza mare avea un avantaj de +12 puncte. Gorjenii au făcut un sfert 3 de senzație și au revenit în meci. Baschetbaliștii din Voluntari au avut însă un final de meci mai bun și au reușit să câștige, scor 86-74. Pe sferturi, scorul a fost 26-18, 23-19, 8-17, 29-20.

CSM Târgu Jiu a început partida cu următorul ”5”: Marcus Evans, Ștefan Gribinic, Lewis Djonkam, Collin Cooper, Modibo Diaby.

Antrenor: „Am arătat o îmbunătățire a jocului nostru“

Antrenorul Vanja Miljkovic consideră că de la meci la meci se vede o îmbunătățire în jocul echipei. Antrenorul croat speră ca echipa să arate și mai bine la următoarele partide: „De la începutul campionatului nu am fost atât de apropiați, ca și scor, de adversarele noastre. Astăzi am arătat o îmbunătățire a jocului nostru, dar asta nu e de ajuns. Avem din nou meci în 3 zile și trebuie să continuăm să ne antrenăm să fim mai buni.”

Marcu Evans a fost cel mai bun marcator al CSM Târgu Jiu, cu 23 puncte. A fost urmat de Collin Cooper cu 19 puncte. De ziua lui de naștere(azi a împlinit 28 de ani), Lewis Djonkam a reușit 10 puncte. Luca Cârstea a terminat meciul cu 6 puncte, Modibo Diaby cu 5 puncte, iar Ștefan Gribinic cu 4 puncte. Pe lista marcatorilor și-au trecut numele și Alex Berca(3p), Mihai Cârcoană (2p) și Andrei Bărăgan(2p).