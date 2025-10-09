Ce spune Inspectoratul Școlar Județean despre cazul elevului de clasa a IX-a care a fost amenințat cu un cuțit de către un coleg

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat că a fost demarată o cercetare la nivelul școlii cu privire la cazul elevului de la Liceul nr. 2, din municipiul Târgu Jiu, care a fost amenințat cu un cuțit de către o colegă mai mare.

„În data de 8 octombrie 2025, în jurul orei 12.50, în holul unei unități de învățământ de pe raza municipiului Târgu Jiu, a avut loc un conflict spontan între o elevă de 18 ani (clasa a XI-a) și un elev de 15 ani (clasa a IX-a), eleva amenințându-l cu un obiect tăietor-înțepător. Lucrurile nu au degenerat grație vigilenței personalului didactic și mulțumită reacției elevului de clasa a IX-a.

A fost apelat în regim de urgență IPJ Gorj, eleva fiind identificată, deși părăsise perimetrul școlii.

Unitatea școlară a demarat verificarea situației, urmându-se pașii procedurali (convocarea comisiei de combatere a violenței, convocarea consiliului clasei în care învață eleva, convocarea consiliului profesoral al unității) pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.

În paralel, Inspectoratul Școlar Județean Gorj a demarat astăzi o anchetă, monitorizând situația“, au anunțat reprezentanții Inspectoratul Școlar Județean Gorj.