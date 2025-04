Echipa de baschet CSM Târgu Jiu s-a calificat Final 4-ul Ligii 1, după o victorie împotriva liderului

CSM Târgu Jiu a câștigat duminică, 27 aprilie, pe teren propriu, contra grupării bucureștene Laguna, scor 77-64, principala contracandidată din Grupa 1, liderul grupei înainte de această etapă. Partida a contat pentru etapa a 7-a din Grupa 1 a Ligii 1 de Baschet Masculin. Victoria a calificat matematic gruparea gorjeană în Final 4-ul Ligii 1. contra

Pe sferturi, scorul a fost 77-64(18-18, 16-13, 20-24, 23-9). Americanul Khydarius Smith a fost cel mai bun marcator al echipei noastre, cu 19 puncte.

Ziua de duminică a fost una foarte bună pentru clubul nostru, care a înregistrat două victorii extrem de importante. După succesul fetelor de la handbal, la Slatina, scor 29-26, baschetbaliștii gorjenii s-au impus și ei tot astăzi, pe teren propriu, contra principalei contracandidate din Grupa 1, Laguna București, liderul grupei înainte de etapa de astăzi. Meciul nu a fost tocmai unul ușor, decis în ultimul sfert, atunci când băieții lui Giannis Damalis s-au mobilizat exemplar și au dominat autoritar finalul de meci. Victoria a asigurat echipei noastre biletele pentru Final 4-ul Ligii 1, faza a 3-a a acestei ediții de campionat, acolo unde CSM Târgu Jiu se va lupta pentru accederea în Liga Națională.

Antrenorul echipei din Târgu Jiu a făcut o scurtă radiografie a partidei. Giannis Damalis consideră că echipa s-a descurcat bine, chiar dacă pe parcursul partidei a fost condusă: „Am început puțin nervoși, emoționați pentru că era presiunea pe noi, eram echipa gazdă, echipa care trebuie să câștige. Laguna este o echipă bună, cu jucători buni, au încercat să-l contracareze pe conducătorul nostru de joc american, dar ne-am descurcat foarte bine. În ultimele 6 minute, apărarea și atacul au funcționat perfect și am reușit să câștigăm. Am îndeplinit două obiective, dar trebuie să continuăm pe același drum, pentru că acum este perioada cea mai importantă a campionatului. Urmează Final 4-ul și trebuie să continuam cu aceeași mentalitate și să ne pregătim foarte bine. Nu e treaba mea să vorbesc de arbitraj, ei au avut multe aruncări libere, mai ales în ultimul sfert, dar noi am câștigat și toată lumea e fericită. Am câștigat respectul tuturor și am arătat că suntem o echipă foarte bună.”