Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu, prima victoria la debutul pe teren propriu în Liga a III-a

CSM Târgu Jiu a înregistrat vineri, 5 septembrie, la debutul pe teren propriu în Liga a 3-a. Într-un meci care a contat pentru etapa a 2-a din Seria a 6-a, CSM Târgu Jiu s-a impus, pe teren propriu, scor 5-2, în fața vâlcenilor de la Viitorul Dăești. Denis Bucur, cu un hattrick de senzație (min.76, 91, 93), Bebeto Lupuleț(min. 8) și Lucian Marina(min. 33) au marcat golurile primei victorii stagionale.

Fotbal-spectacol în confruntarea dintre CSM Târgu Jiu și Viitorul Dăești. contribuit la o partidă memorabilă, care a consemnat prima victorie a grupării gorjene în Liga a 3.

Peste 2000 de suporteri au fost prezenți vineri seara pe Municipal, pentru a asista la primul meci din Liga a 3-a al CSM Târgu Jiu. Cei veniți la stadion nu au regretat. Favoriții lor au câștigat la capătul unui partide spectaculoase, care a avut toate ingredientele unui meci spectacol: goluri multe, acțiuni în viteză, penalty, ratări uluitoare, cartonaș roșu, tensiune maximă pe cele două banci, spectacol în tribună, și un final de meci fabulos pentru CSM Târgu Jiu.

CSM Târgu Jiu a început cu următorul ”11”: Fabian Bălășoiu – Fabian Bărănescu, Lucian Marina, Flavius Dumbrăvean, Sebastian Popescu – Mario Lupulescu, Albert Filip, Teodor Chirițoiu, Denis Bucur, Adelin Pîrcălabu(cpt.) – Bebeto Lupuleț. Rezerve: Alexandru Oprița, Robert Stancu, Alexandru Lăpădat, Bogdan Brășfăleanu, Adrian Cărămidaru, Marian Habet, Florin Șantia, Tudor Pătrășcoiu, Nicholas Geană.

Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a spus că elevii săi au făcut un joc bun, dar este nemulțumit de golurile primite: „Am făcut un meci bun. Din păcate, primim din nou goluri ușoare pe fază defensivă, dar cred că acest publicul și acest oraș avea nevoie de un asemenea meci, chiar dacă pentru noi antrenorii este foarte greu acolo pe marginea terenului. Eu zic că a fost o prestație solidă a echipei noastre. S-a văzut că am fost echipa care a vrut mai mult, care a avut posesie și care tot timpul și a creat ocazii de a marca. Pentru noi sunt 3 puncte imense și un punct de plecare pentru ceea ce va urma, iar acești băieți merită felicitați. Diferența a fost făcută de dorința noastră de a reuși, de a juca fotbal, de a crea, pentru că noi în acest meci am creat foarte mult, și am avut și niște execuții superbe. Mă repet, suporterii aveau nevoie să vadă astfel de execuții, iar eu sunt convins că vor urma lucruri frumoase aici, chiar dacă suntem o echipă nouă, de un an de zile. Este greu, dar noi trebuie să demonstrăm că merităm să fim cu toții în acest vestiar, iar orașul merită o echipă frumoasă, iar eu cred că am fost o echipă frumoasă în acest meci. Denis este un copil pe care-l cunosc foarte bine, pe care mi l-am dorit foarte mult, iar el și-a dorit să lucreze cu noi. Denis și a făcut datoria, cu 3 execuții superbe. Este un copil care poate să crească, are un potențial imens și cred că poate ajunge și mai sus de Liga a 3-a. Atmosfera a fost superbă. Pentru un meci de Liga a 3-a, în nocturnă, eu zic că a fost o atmosferă de meci de zile mari. Acești băieți aveau nevoie de o astfel de emulație și de susținerea suporterilor. Le mulțumim foarte mult și sper că la acest meci nu i-am dezamăgit. Sperm să vină în număr și mai mare la următoarele partide”.