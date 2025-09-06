Investiție finalizată la Câlnic

Elevii din Câlnic, așteptați într-o nouă școală, modernă și cu aparatură de ultima generație. Totul a fost posibil datorită unui proiect accesat prin PNRR.

Proiectul intitulat „Modernizare și renovare pentru imobilul școală din localitatea Câlnic”, a schimbat complet imaginea unității de învățământ. 3 milioane de lei au fost investiți în lucrări. „Proiectul a cuprins și achiziție de mobilier, aparatură IT de ultimă generație și dotări cu materiale didactice pentru toate școlile din comună. S-au livrat și ultimele materiale didactice pentru elevi, pentru dotarea laboratoarelor”, a precizat Dumitru Vulpe.