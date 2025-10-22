Handbalist de la CSM Târgu Jiu, convocat la lotul național

Cătălin Popescu, component al echipei de juniori 2 al CSM Târgu Jiu, a fost convocat la naționala României de cadeți, generația 2010 – 2011. Tânărul handbalist a fost convocat de Federația Română de Handbal pentru stagiul de pregătire centralizată de la Sighișoara, acțiune ce are loc în perioada 24-27 octombrie.

Naționala de handbal masculin cadeți, care are în componență jucători născuți 2010-2011, se reunește la Centrul Național de Excelență de la Sighișoara, în perioada 24-27 octombrie, pentru un stagiu de pregătire. Printre handbaliștii convocați pentru această acțiune se numără și Cătălin Popescu, născut 2010, inter al echipei de juniori 2 de la CSM Târgu Jiu. Paul Ghiorghiu, antrenor federal în cadrul Federației Române de Handbal, este cel care va superviza acțiunea de la Sighișoara.

Cătălin Popescu a avut un parcurs foarte bun în ultimele sezoane, la juniori 3, și acum la juniori 2, iar evoluțiile sale au atras atenția antrenorilor de la federație, care au decis să-l cheme sub tricolor. Cătălin Popescu, antrenat la juniori 2 chiar de tatăl său, Vali Popescu, fostul handbalist al Energiei Târgu Jiu, este unul dintre talentații jucători care evoluează la grupele de juniori ale CSM Târgu Jiu.

„Această convocare reprezintă o recunoaștere a valorii și progresului remarcabil al lui Cătălin“

Dan Ilieș, șef serviciu în cadrul CSM Târgu Jiu și coordonator al secției de handbal, consideră convocarea la lotul național una pe deplin meritată: „Suntem bucuroși că sportivul nostru Cătălin Popescu, component al echipei de handbal juniori 2 a CSM Târgu Jiu, a fost convocat la echipa națională de cadeți a României. Această convocare reprezintă o recunoaștere a valorii și progresului remarcabil al lui Cătălin, dar și a muncii întregii echipe tehnice din cadrul clubului nostru. Este o mare onoare pentru CSM Târgu Jiu să contribuie la formarea și promovarea tinerelor talente ale handbalului românesc. Îi urăm mult succes lui Cătălin în această nouă experiență!”