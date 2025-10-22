spot_img
12.6 C
Târgu Jiu
miercuri, octombrie 22, 2025
Altele
    AcasăSportHandbalist de la CSM Târgu Jiu, convocat la lotul național
    Sport

    Handbalist de la CSM Târgu Jiu, convocat la lotul național

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    212

    Cătălin Popescu, component al echipei de juniori 2 al CSM Târgu Jiu, a fost convocat la naționala României de cadeți, generația 2010 – 2011. Tânărul handbalist a fost convocat de Federația Română de Handbal pentru stagiul de pregătire centralizată de la Sighișoara, acțiune ce are loc în perioada 24-27 octombrie. 

    Naționala de handbal masculin cadeți, care are în componență jucători născuți 2010-2011, se reunește la Centrul Național de Excelență de la Sighișoara, în perioada 24-27 octombrie, pentru un stagiu de pregătire. Printre handbaliștii convocați pentru această acțiune se numără și Cătălin Popescu, născut 2010, inter al echipei de juniori 2 de la CSM Târgu Jiu. Paul Ghiorghiu, antrenor federal în cadrul Federației Române de Handbal, este cel care va superviza acțiunea de la Sighișoara.

    Cătălin Popescu a avut un parcurs foarte bun în ultimele sezoane, la juniori 3, și acum la juniori 2, iar evoluțiile sale au atras atenția antrenorilor de la federație, care au decis să-l cheme sub tricolor. Cătălin Popescu, antrenat la juniori 2 chiar de tatăl său, Vali Popescu, fostul handbalist al Energiei Târgu Jiu, este unul dintre talentații jucători care evoluează la grupele de juniori ale CSM Târgu Jiu.

    „Această convocare reprezintă o recunoaștere a valorii și progresului remarcabil al lui Cătălin“

    Dan Ilieș, șef serviciu în cadrul CSM Târgu Jiu și coordonator al secției de handbal, consideră convocarea la lotul național una pe deplin meritată: „Suntem bucuroși că sportivul nostru Cătălin Popescu, component al echipei de handbal juniori 2 a CSM Târgu Jiu, a fost convocat la echipa națională de cadeți a României. Această convocare reprezintă o recunoaștere a valorii și progresului remarcabil al lui Cătălin, dar și a muncii întregii echipe tehnice din cadrul clubului nostru. Este o mare onoare pentru CSM Târgu Jiu să contribuie la formarea și promovarea tinerelor talente ale handbalului românesc. Îi urăm mult succes lui Cătălin în această nouă experiență!”

    Articolul precedent
    Comisia Europeană a aprobat, astăzi, planul final al PNRR! Avem energie pe cărbune până în 2029, CEO a mai primit un răgaz
    Articolul următor
    Deputatul Manta, despre răgazul primit de CEO: Este un demers pentru care noi, parlamentarii PSD, ne-am luptat, în toată această perioadă!
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!