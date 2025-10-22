spot_img
    Comisia Europeană a aprobat, astăzi, planul final al PNRR! Avem energie pe cărbune până în 2029, CEO a mai primit un răgaz
    Economic

    Comisia Europeană a aprobat, astăzi, planul final al PNRR! Avem energie pe cărbune până în 2029, CEO a mai primit un răgaz

    Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a declarat acum, în cadrul unei conferințe de presă că, planul final al PNRR a fost aprobat astăzi de Comisia Europeană.  Ministrul Energiei în schimb a mentionat că au fost salvați 4500 de salariații au CEO iar compania a primit o amânare până în 2029. Practic, Romania nu își închide cu începere din 2026 energia pe cărbune iar CEO a primit răgazul dorit.

    Lucrurile vor întra într-un ritm accelerat de modernizare, a anunțat acum ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a menţonat în conferința de presă că energia pe cărbune continuă și în Gorj și în Dolj, la Ișalniţa. Ministrul a menționat că închiderea grupurilor pe cărbune ar fi dus la o reducere bruscă a 1775 de megawați ceea ce ar fi cauzat o penurie energetică și prețuri ridicate pentru populație la energia electrică.

    Ministrul a mentionat că 4500 de salariați ai CE Oltenia au fost salvați dar si că, este cunoscut faptul că CEO și-a asumat o restructurare a activității. Ivan a menţionat că până în vară se va merge pe activitate intensă la CE Oltenia.

     

     

    Nu se opresc centralele CE Oltenia! Negocieri reușite la Bruxelles
    Handbalist de la CSM Târgu Jiu, convocat la lotul național
