Comisia Europeană a aprobat, astăzi, planul final al PNRR! Avem energie pe cărbune până în 2029, CEO a mai primit un răgaz

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a declarat acum, în cadrul unei conferințe de presă că, planul final al PNRR a fost aprobat astăzi de Comisia Europeană. Ministrul Energiei în schimb a mentionat că au fost salvați 4500 de salariații au CEO iar compania a primit o amânare până în 2029. Practic, Romania nu își închide cu începere din 2026 energia pe cărbune iar CEO a primit răgazul dorit.

Lucrurile vor întra într-un ritm accelerat de modernizare, a anunțat acum ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a menţonat în conferința de presă că energia pe cărbune continuă și în Gorj și în Dolj, la Ișalniţa. Ministrul a menționat că închiderea grupurilor pe cărbune ar fi dus la o reducere bruscă a 1775 de megawați ceea ce ar fi cauzat o penurie energetică și prețuri ridicate pentru populație la energia electrică.

Ministrul a mentionat că 4500 de salariați ai CE Oltenia au fost salvați dar si că, este cunoscut faptul că CEO și-a asumat o restructurare a activității. Ivan a menţionat că până în vară se va merge pe activitate intensă la CE Oltenia.