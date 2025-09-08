spot_img
    15 milioane de euro pentru captarea energiei geotermale din Gorj

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Două localități din Gorj pot obține sume importante de bani pentru căpătarea energiei geotermale care se află pe teritoriul UAT-urilor respective. Este vorba despre localitățile Rovinari și Turceni si căror edili au solicitar sprijin de la județ și guvern pentru a exploata rezervele de apă geotermală din zonă.
    Apelul nu a rămas fără reacție din partea președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, care a și purtat discuții în acest sens.
    ” Există o sumă de 15 milioane de euro, care poate fi pusă la dispoziția acelor două unități administrativ-teritoriale, în condițiile în care ei își fac documentațiile de prefezabilitate, fezabilitate, forajele tehnice care să dovedească existența energiei geotermale. Sunt deschis și am instrument financiar. Consiliul Județean Gorj, împreună cu Ministerul de resort, vor pune la dispoziția acelor două unități administrativ-teritoriale suma de 15 milioane de euro pentru a face lucrurile de bază în ceea ce privește captarea și, mai departe, să vedem ce alte activități sau ce alte folosințe complexe se pot da acestei energii geotermale”, a transmis președintele Consiliului Județean Gorj.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
