luni, septembrie 8, 2025
    A început școala la Târgu-Jiu: blocaje în trafic și prețuri record la florării

    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcă
    A început școala la Târgu-Jiu: blocaje în trafic și prețuri record la florării

    Nou an școlar, aceleași probleme în trafic la Târgu-Jiu. De la primele ore ale dimineții, străzile din municipiu au fost sufocate de mașini, părinții grăbindu-se să-și ducă micuții la școală. Polițiștii rutieri au fost prezenți în principalele intersecții, dar și în apropierea unităților de învățământ, încercând să fluidizeze circulația.

    În paralel, forfota s-a mutat și în piețele de flori, acolo unde părinții și copiii au căutat cele mai frumoase buchete pentru cadrele didactice. Prețurile au fost pe măsura cererii: un buchet simplu a costat în jur de 35 de lei, în timp ce aranjamentele mai complexe au ajuns și la 200 de lei.

    Atmosfera începutului de an școlar 2025–2026 este una diferită față de anii trecuți. Tot mai multe școli și licee din Târgu-Jiu au renunțat la festivitățile oficiale de deschidere, alegând ca elevii să intre direct în clase, fără discursuri sau momente festive. Totuși, există și instituții care au păstrat tradiția, organizând ceremonii scurte pentru a marca debutul unui nou capitol în viața școlarilor.

    Astfel, între claxoane, flori colorate și emoțiile părinților și copiilor, Târgu-Jiul a trăit încă o dată forfota specifică primei zile de școală.

    15 milioane de euro pentru căpătarea energiei geotermale din Gorj
    Vestigii de mii de ani descoperite într-un sit arheologic din județul Gorj
    Ana Bîrcă
