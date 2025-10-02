Gorjul, implicat activ în accelerarea Programului Tranziție Justă 2021–2027: investiții pentru dezvoltare economică și comunități sustenabile

Miercuri, 1 octombrie, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a găzduit Reuniunea strategică privind accelerarea implementării și creșterea vizibilității Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021–2027, un eveniment de importanță majoră pentru județele afectate de tranziția energetică. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai mediului economic și social, precum și delegați din cele șase județe incluse în program: Gorj, Dolj, Hunedoara, Galați, Mureș și Prahova.

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a subliniat importanța participării județului în cadrul programului: „Am evidențiat importanța ca implementarea PTJ în județul Gorj să fie accelerată, pentru ca investițiile să genereze efecte concrete: dezvoltare economică, noi locuri de muncă și sprijin pentru comunitățile locale.”

Programul Tranziție Justă are drept obiectiv sprijinirea comunităților și economiilor locale afectate de tranziția energetică, în special în zonele dependente de industria cărbunelui și de energia convențională. În cadrul reuniunii, participanții au discutat modalitățile de creștere a vizibilității programului, accelerarea implementării proiectelor și optimizarea procesului de absorbție a fondurilor europene, pentru a genera rezultate tangibile pentru cetățeni.

Cosmin Popescu a evidențiat colaborarea strânsă cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu autoritățile de management ale programului: „În cadrul reuniunii am avut ocazia să discut deschis cu domnul ministru Dragoș Pîslaru, care a subliniat angajamentul ferm al ministerului pentru sprijinirea procesului de tranziție și pentru o absorbție rapidă a fondurilor europene. Totodată, apreciez implicarea domnului Andrei Chivu, director general al Autorității de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă, care a reconfirmat disponibilitatea de a susține județele aflate în tranziție cu expertiză și suport constant.”

Participarea echipei Consiliului Județean Gorj, responsabilă de promovarea, coordonarea și monitorizarea procesului de tranziție justă, a fost asigurată și prin conexiune online, garantând continuitatea dialogului între autorități și comunități și o coordonare eficientă a proiectelor în curs de implementare.

Județul Gorj se află într-un moment critic al tranziției energetice, iar investițiile planificate prin PTJ sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă a regiunii. Președintele Consiliului Județean a mai precizat că „Gorjul are nevoie de investiții consistente pentru a transforma provocările tranziției energetice în oportunități durabile.”

Reuniunea de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a reprezentat un pas important pentru consolidarea colaborării între autorități și pentru mobilizarea resurselor necesare implementării eficiente a Programului Tranziție Justă, oferind comunităților locale o șansă reală de dezvoltare economică și socială.