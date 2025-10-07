Caravana medicală, în Parohia Înălţarea Domnului din Targu Jiu

Biserica devine loc de vindecare sufletească și trupească! Joi, 9 octombrie, ora 17:00, la Biserica Înălțarea Domnului din Târgu Jiu va sosi Caravana Medicală „Sf. Nicodim”, un proiect al Mitropoliei Olteniei, realizat cu sprijinul ASIROM și al Asociației Vasiliada. Medici și voluntari vor fi alături de toți cei care au nevoie de consultații gratuite, sfaturi medicale și sprijin sufletesc, aducând în comunitate bisericii lumină, grijă și nădejde.

”Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, această întâlnire este o dovadă că Biserica rămâne aproape de oameni, purtând grijă de suflet și trup deopotrivă”, a transmis lăcașului de cult din municipiu.