Transalpina din Gorj, pe lista destinațiilor vizitate de președintele Cehiei

Președintele Cehiei, Petr Pavel, și-a petrecut vacanța în România, unde a străbătut țara pe motocicletă. Printre cele mai apreciate trasee s-a numărat Transalpina, drumul spectaculos care traversează județul Gorj și oferă unele dintre cele mai frumoase peisaje montane din Europa.

„Aș recomanda oricui România. Este o țară minunată, cu mulți oameni prietenoși și locuri foarte frumoase. Munții păstrează încă ceva sălbatic și primitor, ce rar mai găsești astăzi”, a spus Petr Pavel.

Transalpina continuă să fie un magnet pentru turiști români și străini, confirmându-și statutul de una dintre cele mai spectaculoase șosele montane ale Europei.