DGASPC Gorj, autorizată să formeze asistenți personali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj a obținut autorizația pentru calificarea asistenților personali profesioniști (APP).

Cadrul legal care reglementează profesia de asistent personal profesionist este H.G. nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist; Ordinul M.M.J.S. nr. 1691/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea modelului atestatului de asistent personal profesionist și Ordinul M.M.J.S. nr. 1069/2018 din 13 februarie 2018 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Potrivit H.G. nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist, asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată în condițiile prezentei hotărâri, care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, îngrijirea si protecția adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Acordarea de îngrijire și protecție adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării.

Asistentul personal profesionist va fi angajatul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu normă întreagă, iar pe perioada îngrijirii și protecției persoanelor cu handicap, beneficiază de drepturi legale precum:

a) salariu de bază stabilit conform dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, la care se adaugă: un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea; un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție cel puțin 2 persoane adulte cu handicap grav sau accentuat; un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat infectată cu HIV ori bolnavă de SIDA.

b) indemnizații acordate de către DGASPC: alocație de hrană și vouchere de vacanță;

c) alte drepturi, precum: consiliere și sprijin din partea specialiștilor DGASPC, decontare cheltuieli de transport interurban, cazare și masă, în cazul în care deplasarea se face în interesul persoanei adulte cu handicap pe care o are în îngrijire; transport urban gratuit.

Asistentul personal profesionist beneficiază și de sume necesare acoperirii cheltuielilor lunare de locuit, hrană și echipament (792 de lei pentru persoana adultă cu handicap accentuat și 990 lei pentru persoana adultă cu handicap grav).

Totodată, persoanele adulte cu handicap care nu realizează venituri și se află în grija asistentului personal profesionist, beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 528 lei pentru persoana cu handicap grav și 350 de lei pentru persoana cu handicap accentuat, precum și de un buget personal complementar lunar în cuantum de 198 lei pentru persoana cu handicap grav și 146 lei pentru persoana cu handicap accentuat.

„Persoana care dorește să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către D.G.A.S.P.C., iar în cerere va menționa în mod obligatoriu numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiții optime, disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA, precum și motivația pentru care dorește să devină asistent personal profesionist.

Nu pot deveni asistenți personali profesioniști rudele de gradul 1, respectiv părinții la copii sau copiii la părinți.

Asistentul personal profesionist trebuie să asigure beneficiarului sau beneficiarilor locații curate, accesibile si sigure din punct de vedere al securității personale care să îndeplinească o serie de condiții printre care: beneficiarul să aibă camera sa și acces la spațiile comune; iluminatul natural în camera beneficiarului să permită desfășurarea activităților de zi fără a se recurge la lumina artificială; camera să aibă sistem de încălzire și să fie prevăzută cu deschideri directe către aer liber – uși, ferestre care să permită ventilația naturală; în camera sa, beneficiarul să dispună de pat și dulap proprii; locuința să dispună de grup sanitar, dotat cu vas de toaletă, chiuvetă, cadă sau duș, sau alternative pentru asigurarea unei îngrijiri personale corespunzătoare; camera și spațiile comune să permită o deplasare ușoară a beneficiarului, iar în cazul unui beneficiar cu mobilitate redusă sau care utilizează fotoliul rulant, locuința trebuie să aibă uși cu deschidere largă, să nu există scări și praguri interioare sau să existe rampe de acces, planuri înclinate, mană curentă și alte facilități.

Asistentul personal profesionist trebuie să poată acorda prim ajutor și să gestioneze tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap etc.) și să aplice medicația prescrisă, să poate acorda sprijin pentru probleme specifice de tip cateterizare, tratarea escarelor și altele.

„În perioada următoare, DGASPC Gorj va propune Consiliului Județean Gorj, ca printr-un proiect de hotărâre să se aprobe înființarea Serviciului social de îngrijire și protecție a adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, fără personalitate juridică, cod serviciu social 8810 ID-V, serviciu care va fi organizat la nivel de compartiment, respectiv Compartimentul de specialitate de îngrijire, protecție și asistență, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, str. Dumbrava, nr. 34. Compartimentul va avea un număr 20 de posturi de asistent personal profesionist.

DGASPC Gorj promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități, a transmis directorul general al DGASPC Gorj, Laurențiu Diaconescu.