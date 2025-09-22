spot_img
26.1 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 22, 2025
Altele
    AcasăEvenimentFurt dintr-o benzinărie
    Eveniment

    Furt dintr-o benzinărie

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    122
    Hoaţa din benzinărie a returnat banii

    Un bărbat din Hunedoara este cercetat penal după ce a sustras bani din incinta unei benzinări.

    „La data de 21 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 36 de ani, din comuna Roșia de Amaradia, cu privire la faptul că o persoană necunoscută a pătruns în incinta benzinăriei și a sustras din tejghea 250 lei, iar dintr-un sertar din birou 564 lei.

    La faţa locului s-au deplasat polițiștii, care, în urma primelor verificări au identificat un bărbat de 38 de ani, din municipiul Lupeni, județul Hunedoara, bănuit de săvârșirea faptei, care a precizat că a sustras suma de bani pentru că nu are venituri.

    Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și înapoiat părții vătămate.

    În cauză s-a întocmit dosar penal urmând a fi efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de furt calificat”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    DGASPC Gorj, autorizată să formeze asistenți personali profesioniști
    Articolul următor
    S-a lăudat pe internet și acum dă explicații poliției
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    error: Content is protected !!