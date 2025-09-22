Furt dintr-o benzinărie

Un bărbat din Hunedoara este cercetat penal după ce a sustras bani din incinta unei benzinări.

„La data de 21 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 36 de ani, din comuna Roșia de Amaradia, cu privire la faptul că o persoană necunoscută a pătruns în incinta benzinăriei și a sustras din tejghea 250 lei, iar dintr-un sertar din birou 564 lei.

La faţa locului s-au deplasat polițiștii, care, în urma primelor verificări au identificat un bărbat de 38 de ani, din municipiul Lupeni, județul Hunedoara, bănuit de săvârșirea faptei, care a precizat că a sustras suma de bani pentru că nu are venituri.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și înapoiat părții vătămate.

În cauză s-a întocmit dosar penal urmând a fi efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de furt calificat”, a transmis IPJ Gorj.