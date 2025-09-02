Reorganizare amplă la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu ar putea trece printr-un proces amplu de reorganizare și restructurare. Planul a fost prezentat de managerul unității medicale în cadrul ședinței Consiliului Medical, la care au participat toți șefii de secții.

Deocamdată nu s-a luat nicio decizie, membrii consiliului solicitând timp pentru analizarea propunerilor. Hotărârea finală urmează să fie luată la următoarea ședință, programată după data de 15 septembrie.

Managerul a precizat că ideile prezentate reprezintă doar propuneri aflate în faza de discuție și că acestea pot fi modificate sau completate.

Printre măsurile analizate se numără:

reducerea a 87 de paturi;

comasarea Secției Medicală 1 cu Medicală 2 de la locația Tudor Vladimirescu;

mutarea Secției de Oncologie de sub pasarelă la Spitalul 700;

transformarea Secției de Oftalmologie în compartiment;

înființarea unei Secții de Chirurgie Pediatrică, având în vedere că unitatea are deja trei medici specializați în acest domeniu.

Ședința s-a întins pe mai multe ore, dezbaterile concentrându-se pe modul în care reorganizarea ar putea contribui la eficientizarea activității spitalului și la creșterea calității actului medical