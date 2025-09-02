spot_img
marți, septembrie 2, 2025
Altele
    Actualitate

    Reorganizare amplă la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

    Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

    Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu ar putea trece printr-un proces amplu de reorganizare și restructurare. Planul a fost prezentat de managerul unității medicale în cadrul ședinței Consiliului Medical, la care au participat toți șefii de secții.

    Deocamdată nu s-a luat nicio decizie, membrii consiliului solicitând timp pentru analizarea propunerilor. Hotărârea finală urmează să fie luată la următoarea ședință, programată după data de 15 septembrie.

    Managerul a precizat că ideile prezentate reprezintă doar propuneri aflate în faza de discuție și că acestea pot fi modificate sau completate.

    Printre măsurile analizate se numără:

    • reducerea a 87 de paturi;

    • comasarea Secției Medicală 1 cu Medicală 2 de la locația Tudor Vladimirescu;

    • mutarea Secției de Oncologie de sub pasarelă la Spitalul 700;

    • transformarea Secției de Oftalmologie în compartiment;

    • înființarea unei Secții de Chirurgie Pediatrică, având în vedere că unitatea are deja trei medici specializați în acest domeniu.

    Ședința s-a întins pe mai multe ore, dezbaterile concentrându-se pe modul în care reorganizarea ar putea contribui la eficientizarea activității spitalului și la creșterea calității actului medical

