Societăți amendate de comisarii de mediu pentru gestionarea necorespunzătoare a substanțelor periculoase

Mai multe societăți comerciale au fost sancționate de Gardă de Mediu Gorj pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.

,,În baza unui plan de acțiune cu Politia România, comisarii Gărzii de Mediu Gorj au făcut verificări la mai multe societăți care desfășoară activități în care sunt implicate substanțe chimice periculoase, respectiv deșeuri periculoase. Rezultatele acestor controale au condus la aplicarea mai multor sancțiuni contravenționale, în valoare de 37.500 lei, pentru gestionarea necorespunzătoare a acestor substanțe”, au anunțat reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj.