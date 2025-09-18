Vunk cântă la biblioteca Christian Tell pentru o noapte de neuitat

Seara inedită la Biblioteca Județeană Christian Tell. Un concert susținut de trupa Vunk va avea loc pe 29 septembrie.

„Știați că o bibliotecă poate vibra pe ritm de rock? Cum ar fi să descoperiți că, pe lângă povești și cărți, în grădina bibliotecii răsună hiturile voastre preferate?. Pe 29 septembrie 2025, trupa VUNK aduce energia, emoția și bucuria unui concert care va transforma Nocturna Bibliotecilor într-o noapte de neuitat. Grădina Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj

Intrarea este liberă! Haideți să simțim împreună pulsul muzicii și magia culturii!”, transmit oficialii Bibliotecii Christian Tell.

Apreciază: Apreciază Încarc...