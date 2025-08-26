Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare

Adunarea Generală a Judecătorilor din județul Gorj au decis să intre în grevă, pentru că Guvernul intenționează modificarea legislației, în sensul reducerii pensiilor speciale de care beneficiază magistrații și a vârstei de pensionare:

„Art. 1. Solicită ferm retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Art. 2. Solicită ferm reprezentanților puterii executive și puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă.

Art. 3. Începând cu data de 27.08.2025 și până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluționarea cauzelor, cu excepția celor având ca obiect: ordine de protecție, ordonanțe președințiale privind minorii, cereri prevăzute de Legea nr. 272/20024 și de Legea nr. 273/2004, măsuri privind internarea medicală nevoluntară; cele în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire

penală (art. 3 alin. 1 lit. b C.pr.pen.), a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor privative de libertate (în faza de cameră preliminară și în faza de judecată), cauzelor urgente privind persoanele aflate în stare de detenție; suspendării executării actelor administrative (art.14 și art. 15 din Legea nr. 554/2004); acțiuni în constatarea nelegalității grevei și în suspendarea grevei.

Art. 4. Judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare (cu excepția judecării cauzelor, în afara cazurilor menționate în art. 3).

Art. 5 : Biroul de informații și relații cu publicul va transmite extras din prezenta către mass-media locală pentru informarea opiniei publice.

Se va comunica prezenta hotărâre Consiliului Superior al Magistraturii, instanțelor din raza de competență a Tribunalului Gorj, Baroului Gorj și va fi publicată pe site-ul Tribunalului Gorj“, se arată în decizia luată de Adunare Generală a Judecătorilor.

