Gorj: mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj transmite faptul că în data de 23 septembrie a fost primit un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare.

Structurile competente desfășoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Gorj și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ,

Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest gen, transmit oficialii.

La ora actuală, la nivel național există o persoană reținută pentru mesaje de amenințare lansate la nivelul mai multor instituții de învățământ din țară. Suspectul ar avea 17 ani.