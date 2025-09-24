Gorjul, în primele 5 județe din țară ca număr de participanți la acțiunea de curățenie națională „Let’s Do It, Romania!”

Gorjul s-a situat în top cinci județe din România după numărul de voluntari implicați în acțiunea națională de curățenie „Let’s Do It, România!”, care a avut loc sâmbătă. Potrivit situației finale, 12.531 de voluntari au colectat aproximativ 85 de tone de deșeuri, echivalentul a 15.627 de saci.

„Vă mulțumim pentru mediatizarea acestei acțiuni. La nivel național, suntem în primele cinci județe ca număr de voluntari”, a declarat Luis Popa, directorul ADIS Gorj.

La acțiune au participat voluntari din primării, școli și diverse instituții publice, precum și operatorii de salubritate Iridex Group Salubrizare și Polaris M Holding.

