    Educatie

    Viitorii profesori din Gorj își vor face practica în șase școli din Târgu Jiu

    Scoala Gimnazială Alexandru Ștefulescu

    Lista școlilor de aplicație pentru perioada 2025-2030 a fost publicată Ministerul Educației și Cercetării.

    Județul Gorj se regăsește cu șase unități de învățământ. Acestea vor funcționa ca centre de practică pedagogică pentru elevii de la liceele pedagogice și pentru studenții înscriși în programe de formare didactică.

    Practica se va desfășura sub coordonarea profesorilor titulari, cadre cu experiență în predare și mentorat, care vor avea rolul de a ghida viitoarele generații de dascăli.

    În Gorj, statutul de școală de aplicație a fost atribuit următoarelor instituții:

    • Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu

    • Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu

    • Liceul Tehnologic „General Ioan Culcer” Târgu Jiu

    • Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu

    • Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu

    • Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu

