Incident în mall din Târgu Jiu

Un incident a avut loc în mall-ul din Târgu Jiu. Un geam s-a desprins și a căzut în zona de promenadă, din fața magazinelor. Din fericire incidentul nu a avut urmări, singurele pagube provocate fiind cele materiale.