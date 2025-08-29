Schimbări la conducerea IȘJ Gorj: Marian Staicu preia funcția de inspector școlar general

De la 1 septembrie, Marian Staicu, actual inspector școlar pentru management instituțional, va prelua oficial funcția de inspector școlar general al IȘJ Gorj. Numirea sa vine după schimbarea bruscă a lui Istrate, o decizie care a stârnit discuții aprinse în interiorul organizației PSD Gorj.

Marian Staicu nu este la prima experiență în conducerea Inspectoratului Școlar, el ocupând în trecut și funcția de inspector școlar general adjunct. În noul mandat, acesta va colabora cu actualul inspector școlar general interimar, Alexandrescu, care va face pasul în lateral, devenind inspector școlar general adjunct.

Noua formulă de conducere marchează o etapă de tranziție pentru învățământul gorjean, într-un context în care schimbările la vârful instituției au loc tot mai des.