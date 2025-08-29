spot_img
30.1 C
Târgu Jiu
vineri, august 29, 2025
Altele
    AcasăActualitateSchimbări la conducerea IȘJ Gorj: Marian Staicu preia funcția de inspector școlar...
    ActualitateHeadlines

    Schimbări la conducerea IȘJ Gorj: Marian Staicu preia funcția de inspector școlar general

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    355

    De la 1 septembrie, Marian Staicu, actual inspector școlar pentru management instituțional, va prelua oficial funcția de inspector școlar general al IȘJ Gorj. Numirea sa vine după schimbarea bruscă a lui Istrate, o decizie care a stârnit discuții aprinse în interiorul organizației PSD Gorj.

    Marian Staicu nu este la prima experiență în conducerea Inspectoratului Școlar, el ocupând în trecut și funcția de inspector școlar general adjunct. În noul mandat, acesta va colabora cu actualul inspector școlar general interimar, Alexandrescu, care va face pasul în lateral, devenind inspector școlar general adjunct.

    Noua formulă de conducere marchează o etapă de tranziție pentru învățământul gorjean, într-un context în care schimbările la vârful instituției au loc tot mai des.

    Articolul precedent
    Incident în mall din Târgu Jiu
    Articolul următor
    Medicul Andreea Elena Miruță, soția ministrului Economiei, numită coordonator al Ambulatoriului SJU Gorj
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    error: Content is protected !!