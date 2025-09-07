Târgu Jiu a găzduit competiția națională de baschet Next Generation Rising Stars

Sala Sporturilor din Târgu Jiu a fost, timp de cinci zile, gazda competiției naționale de baschet Next Generation Rising Stars, care a reunit copii și tineri pasionați din toată țara.

Evenimentul s-a încheiat cu finale spectaculoase, care au desemnat câștigătorii ediției din acest an, într-o atmosferă plină de energie și fair-play.

„Atmosfera din Sala Sporturilor a demonstrat încă o dată că sportul înseamnă energie, fair-play și comunitate”, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, care a dat asigurări că instituția va continua să sprijine inițiativele ce promovează baschetul și valorile autentice ale sportului.