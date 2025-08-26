Târgu Jiu: Rampă clandestină pentru depozitarea deșeurilor

spot_img
    Polițiștii locali au depistat o rampă clandestină de deșeuri pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, în zona Rostramo, chiar lângă platformele de colectare a deșeurilor, deși o parte din containerele special amenajate erau goale. Pe lângă deșeurile menajere, polițiștii au găsit și deșeuri voluminoase, resturi din construcții și alte tipuri de deșeuri depozitate ilegal.

    În urma pândelor și a verificărilor efectuate, au fost identificate și sancționate contravențional mai multe persoane.

    De asemenea, polițiștii locali au constatat că la crearea acestei rampe contribuie și persoane din localitățile limitrofe.

    Poliția Locală Târgu Jiu adresează un apel public pentru respectarea normelor de igienă și salubrizare a spațiilor publice.

    Abadonarea deșeurilor, pe lângă consecințele negative asupra mediului și a esteticii urbane, generează costuri suplimentare pentru autoritatea publică locală.

    În situația în care persoanele responsabile de depozitarea ilegală a deșeurilor nu sunt identificate, costurile aferente salubrizării terenurilor sunt suportate integral din bugetul local.

    Monitorizarea permanentă a zonei va acționa cu fermitate împotriva celor care aruncă ilegal deșeuri, transmit oficialii Poliției Locale Târgu Jiu.

