spot_img
23.5 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 10, 2025
Altele
    AcasăEvenimentMicrobuzele școlare la control!
    Eveniment

    Microbuzele școlare la control!

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    70

    Polițiștii din Gorj au desfășurat o amplă acțiune ce are ca scop verificarea legalității efectuării transportului rutier de elevi, în contextul începerii noului an școlar. Activitatea este coordonată de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj și se desfășoară, simultan, în mai multe zone ale județului, cu sprijinul structurilor teritoriale ale Poliției Rutiere.

    „Acțiunea are un caracter preponderent preventiv, vizând în primul rând creșterea gradului de siguranță în rândul elevilor care utilizează mijloace de transport organizate pentru deplasarea la și de la unitățile de învățământ. În acest sens, polițiștii urmăresc verificarea riguroasă a legalității documentelor de transport, a modului în care este efectuat transportul, precum și a stării psiho-fizice a conducătorilor auto.

    Verificările vizează existența documentației aferente desfășurării activității de transport public de persoane, valabilitatea inspecției tehnice periodice, echiparea corespunzătoare a autovehiculelor și respectarea capacității maxime admise, respectarea normelor rutiere privind siguranța pasagerilor minori, testarea conducătorilor auto cu aparatele etilotest și drugtest, precum și evaluarea stării generale psiho-fizice.

    Totodată, polițiștii desfășoară activități de informare și consiliere adresate atât conducătorilor auto, cât și personalului didactic și elevilor, pentru conștientizarea importanței respectării legislației rutiere și a conduitei preventive în trafic.

    Acțiunea face parte dintr-un plan național de acțiune cu caracter preventiv, dispus de Poliția Română, prin Direcția Rutieră, implementat la nivel județean, care urmărește prevenirea producerii accidentelor rutiere în care pot fi implicați elevii, dar și sancționarea promptă a tuturor abaterilor care pot pune în pericol siguranța acestora.

    Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj vor continua astfel de activități pe întreg parcursul anului școlar, în colaborare cu celelalte instituții abilitate, pentru asigurarea unui climat de siguranță rutieră, în special pentru categoriile vulnerabile’, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Lucrări la Ansamblul Monumental Calea Eroilor
    Articolul următor
    Bărbatul din Târgu Jiu care s-a aruncat în cap de la etaj a murit
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!