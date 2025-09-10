Microbuzele școlare la control!

Polițiștii din Gorj au desfășurat o amplă acțiune ce are ca scop verificarea legalității efectuării transportului rutier de elevi, în contextul începerii noului an școlar. Activitatea este coordonată de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj și se desfășoară, simultan, în mai multe zone ale județului, cu sprijinul structurilor teritoriale ale Poliției Rutiere.

„Acțiunea are un caracter preponderent preventiv, vizând în primul rând creșterea gradului de siguranță în rândul elevilor care utilizează mijloace de transport organizate pentru deplasarea la și de la unitățile de învățământ. În acest sens, polițiștii urmăresc verificarea riguroasă a legalității documentelor de transport, a modului în care este efectuat transportul, precum și a stării psiho-fizice a conducătorilor auto.

Verificările vizează existența documentației aferente desfășurării activității de transport public de persoane, valabilitatea inspecției tehnice periodice, echiparea corespunzătoare a autovehiculelor și respectarea capacității maxime admise, respectarea normelor rutiere privind siguranța pasagerilor minori, testarea conducătorilor auto cu aparatele etilotest și drugtest, precum și evaluarea stării generale psiho-fizice.

Totodată, polițiștii desfășoară activități de informare și consiliere adresate atât conducătorilor auto, cât și personalului didactic și elevilor, pentru conștientizarea importanței respectării legislației rutiere și a conduitei preventive în trafic.

Acțiunea face parte dintr-un plan național de acțiune cu caracter preventiv, dispus de Poliția Română, prin Direcția Rutieră, implementat la nivel județean, care urmărește prevenirea producerii accidentelor rutiere în care pot fi implicați elevii, dar și sancționarea promptă a tuturor abaterilor care pot pune în pericol siguranța acestora.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj vor continua astfel de activități pe întreg parcursul anului școlar, în colaborare cu celelalte instituții abilitate, pentru asigurarea unui climat de siguranță rutieră, în special pentru categoriile vulnerabile’, a transmis IPJ Gorj.