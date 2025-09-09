Incendiu în centrul municipiului Târgu Jiu. Un apartament a luat foc

Se intervine în centrul municipiului Târgu Jiu unde un apartament a luat foc.
„Avem sesizat un incendiu izbucnit la un apartament situat pe strada Victoriei din municipiul Tg-Jiu (zona centrului pietonal).
Apelul a fost efectuat de către trecători care au văzut degajările de fum.
La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autoplatformă pentru lucru la înălțimi și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu” transmite ISU Gorj.
Revenim cu detalii.
