Service-uri auto amendate

Garda de Mediu Gorj a aplicat mai multe amenzi unor societăți din județ ca urmare a controalelor efectuate. Astfel, unele unități de service auto din Gorj sunt acum bune de plată după ce au încălcat legea.

„Amenzi în valoare de 22 500 lei aplicate de comisarii Gărzii de Mediu Gorj, în urma unui control comun cu reprezentanții Inspectoratului de Politie Gorj, la unitățile de service auto de pe raza județului Gorj. Controlul a vizat modul cum sunt gestionate deșeurile periculoase din activitatile desfășurate, în special uleiurile uzate. Astfel de actiuni vor fi organizate și în perioada următoare”, transmit oficialii.