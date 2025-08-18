Familia Măruță își arată paradisul secret din Marbella: ‘Nu-i hotel, e locul nostru’

Marbella devine, pentru al doilea an consecutiv, destinația de vis a familiei Măruță. Andra și Cătălin Măruță au ales să petreacă vacanța în noua lor casă de lux, iar Cătălin a dezvăluit pe rețelele sociale că nu stau la hotel, ci în propria reședință: „Ne-am întors unde știm fiecare colț, fiecare răsărit… Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine.”

Locuința impresionantă oferă terase generoase, palmieri, vedere spectaculoasă spre mare și un interior luminos, primitor, perfect pentru momentele petrecute în familie. Alături de cei doi copii, David și Eva, au fost prezenți și mama lui Cătălin, dar nici cățelușa Kiki nu a lipsit, completând tabloul unei vacanțe de vis.

În plus, familia Măruță a avut parte de întâlniri exclusiviste: milionarul Arpad Paszkany, fostul finanțator al CFR Cluj și nașul copiilor lor, a venit în vizită împreună cu iubita sa, Antonela Pătruț. Cei doi vecini de lux au petrecut momente relaxante, cu zâmbete, povești și prietenie autentică.

Marbella, orașul preferat al vedetelor internaționale, oferă combinația perfectă între liniște, siguranță și rafinament, transformându-se în „a doua casă” a familiei Măruță. „Nu știm exact dacă venim în Marbella pentru vacanță… sau pentru mâncare. Cert e că e a doua noastră casă, cu soare din plin, atmosferă relaxată și multe momente frumoase în familie”, a mărturisit Cătălin, însoțit de imagini spectaculoase cu familia.