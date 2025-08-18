spot_img
    Eveniment

    Atenție! Poliția iese în stradă

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    0

    În perioada 18–24 august 2025, polițiștii rutieri din Gorj, sprijiniți de celelalte structuri, vor desfășura acțiuni la nivel național, având ca obiectiv principal impunerea respectării regulilor de circulație de către pietoni, bicicliști și conducătorii trotinetelor electrice.

    Aceste activități au drept scop creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice, precum și prevenirea accidentelor rutiere grave.

    Polițiștii implicați vor acționa în teren pentru:
    • creșterea vizibilității elementului polițienesc în zonele cu risc rutier ridicat;
    • informarea și consilierea participanților la trafic, prin recomandări cu caracter preventiv și educativ;
    • monitorizarea respectării regulilor de circulație de către pietoni, bicicliști și conducătorii de trotinete electrice.

    Acțiunile se realizează în sistem integrat, cu sprijinul Poliției Locale și în colaborare cu toate structurile implicate, pentru ca mesajul de responsabilitate rutieră să ajungă la cât mai mulți participanți la trafic.

    Recomandări preventive pentru participanții la trafic:

    Pentru pietoni:
    • traversați doar pe trecerile semnalizate și după ce v-ați asigurat;
    • evitați folosirea telefonului sau a căștilor atunci când traversați strada;
    • respectați semnalele polițistului rutier și pe cele ale semaforului.

    Pentru bicicliști:
    • circulați doar pe pistele special amenajate sau pe partea carosabilă, acolo unde este permis;
    • purtați cască de protecție și elemente reflectorizante;
    • nu vă angajați în traversarea trecerilor de pietoni pe bicicletă, ci doar pe lângă aceasta.

    Pentru conducătorii trotinetelor electrice:
    • respectați limitele legale de viteză și regulile de circulație;
    • circulați doar pe pistele pentru biciclete sau, în lipsa acestora, pe carosabil, respectând direcția de deplasare;
    • nu transportați pasageri și evitați folosirea trotinetei pe trotuar, pentru a nu pune în pericol pietonii.

    Poliția Română reamintește tuturor cetățenilor că siguranța pe drumurile publice depinde de fiecare dintre noi și face apel la respectarea normelor rutiere, prudență și responsabilitate în trafic.

    Service-uri auto amendate
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
