Sfaturile unui medic pediatru din Târgu Jiu pentru prevenirea infecțiilor respiratorii și digestive în colectivitate

Dr. Bianca Stan, medic specialist pediatrie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, atrage atenția asupra măsurilor simple, dar esențiale, care pot ajuta copiii să evite îmbolnăvirile frecvente în colectivitate. Specialistul subliniază că imunitatea se formează treptat, iar infecțiile nu pot fi prevenite complet, însă pot fi gestionate astfel încât să rămână ușoare și rare.

Printre recomandările sale se numără un program de somn regulat și odihnitor, alimentația sănătoasă bazată pe produse naturale, activitatea fizică în aer liber, igiena corectă a mâinilor și izolarea copilului bolnav pentru minimum 72 de ore, pentru a preveni răspândirea infecțiilor.

„Nu putem împiedica total apariția infecțiilor, dar putem ajuta copilul să treacă mai ușor peste ele, prevenind complicațiile și lăsându-i organismului timp să își formeze o imunitate naturală benefică pe termen lung”, a explicat dr. Bianca Stan.

Medicul pediatru amintește, de asemenea, importanța administrării vitaminelor C și D, în funcție de vârsta copilului și doar la recomandarea medicului, precum și evitarea contactului sugarilor cu frații mai mari care frecventează colectivitatea.

Iată câteva sfaturi:

1. Prima masură și cea mai importantă este somnul de calitate al copiilor. Lipsa somnului reduce capacitatea corpului de a lupta împotriva virusurilor și bacteriilor. Somnul odihnitor reface celulele implicate în imunitate. În special, somnul după ora 22:00, iar în cazul copiilor mici pauza de somn de 1 oră la prânz este necesară. 2. Un mic dejun bogat și variat înainte de a începe ziua și de a intra în colectivitate, prin care îi asigurăm copilului vitaminele și resursele necesare, fiind pregătit astfel pentru un eventual contact infecțios. 3. Mesele regulate preparate în casă și consumul zilnic de produse naturale cu rol în imunitate (mierea, lăptișorul de matcă, fructele și legumele întotdeauna sezoniere, fructele oleaginoase, sucurile naturale făcute în casă, ceaiuri din plante naturale, cerealele etc.), la care se adaugă suplimentele alimentare pentru imunitate doar în cazul copiilor cu deficiențe nutritive, greutate mică sau frecvență mare a îmbolnăvirilor. 4. Activitate extrașcolară sănătoasă bazată pe jocuri în aer liber. 5. Obiceiul de a îndruma copiii către o igienă corespunzătoare a mâinilor înainte de orice masă sau gustare. Acest obicei va preveni considerabil infecțiile cu transmitere pe cale digestivă. 6. Vitamina C se poate utiliza în doze mari prescrise de medic atunci când copilul are deja primele semne de boală acută, iar Vitamina D va fi administrată zilnic copiilor până la 2 ani și doar în sezonul rece copiilor peste 2 ani, nivelul ei optim în sânge având rol important în imunitate. 7. În cazul în care copilul prezintă simptome considerabile (tuse frecventă, stări febrile, vărsături, diaree, erupții tegumentare contagioase, stare de rău general), va fi scos din colectivitate pentru primele 72 de ore, atât pentru a-i asigura un mediu favorabil vindecării mai rapide, cât și pentru a nu transmite infecția altor copii, în felul acesta formându-se epidemiile. 8. Pentru a preveni infecțiile precoce în cazul nou-născuților și sugarilor mici este nevoie a se evita contactul infectant cu frații sau surorile mai mari ce vin din colectivitate, fiind izolați într-o cameră separată unde aerisirea încăperii se va face zilnic