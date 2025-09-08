Vestigii de mii de ani descoperite într-un sit arheologic din județul Gorj

O serie de vestigii importante au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice desfășurate timp de mai multe luni în situl de la Hurezani, din județul Gorj. Arheologii au găsit un bordei vechi de aproximativ 1.500 de ani, dar și instrumente folosite la turnarea metalului.

„În perioada 12 iulie – 5 septembrie 2025 s-au desfășurat cercetările arheologice

sistematice în situl de la Hurezani-La biserică, ca parte a unei colaborări deja tradiționale între Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, aceasta fiind cea de-a patra campanie de cercetări în situl arheologic menționat.

În cadrul săpăturilor, au fost deschise două suprafețe, prima (S.6) cu dimensiunile de 7×7

m, situată la limita vestică a sitului, cealaltă de 4×4 m (S.7), situată la circa 20 m est de

precedenta. Cercetările din suprafața 6 au confirmat faptul că ne aflăm chiar la limita vestică a sitului. Aici au fost documentate două niveluri aparținând epocii bronzului (cultura Verbicioara), cu un material ceramic tipic pentru etapele II-III ale acestei culturi. Merită menționată prezența unui creuzet folosit pentru turnarea metalului în tipare, ceea ce indică practicarea metalurgiei în cadrul sitului, în vremea culturii Verbicioara. Cea mai interesantă descoperire din suprafața 6 este însă un complex de mari dimensiuni (groapă), care a furnizat ceramică tipică pentru etapa mai târzie a primei epoci a fierului (aproximativ mijlocul mileniului I a. Chr.), acestea fiind primele indicii ale unei astfel de locuiri pe platoul sitului.



În suprafața 7 a fost confirmată stratigrafia generală a sitului observată și în campaniile

anterioare. Locuirea este formată, în principal, din două niveluri de la începutul epocii fierului, urmate de trei niveluri aparținând epocii bronzului (cultura Verbicioara), fiecare cu un inventar ceramic specific. Tot ca o noutate pentru situl de la Hurezani, în limita nordică a suprafeței săpate a fost identificat un bordei databil în secolele 6-7 p. Chr., fiind prima descoperire de acest fel în cadrul acestui sit. Astfel, prin descoperirile din acest an, se lărgește mult aria cronologică a descoperirilor din situl de la Hurezani, putând fi adăugate alte două epoci prezente aici, pe lângă cele deja cunoscute.

Cele mai interesante descoperiri din suprafața 7 se leagă de locuirea de la începutul

primei epoci a fierului, fiind identificate resturile unei construcții incendiate. Printre obiectele arheologice din cuprinsul acestei construcții, se remarcă fragmente de la două tipare de lut utilizate la turnarea unor podoabe de bronz. Pe lângă faptul că astfel de tipare reprezintă o raritate în epocă, se poate spune că tradiția meșteșugului metalurgiei bronzului se continuă și la începutul epocii fierului, alături de începuturile metalurgiei fierului, ale cărei dovezi au fost descoperite în campaniile precedente.

Astfel, cercetările din acest an din situl de la Hurezani-La biserică, confirmă faptul că ne

aflăm în fața unuia dintre cele mai importante situri arheologice din Oltenia, a cărui cercetare aduce an de an date extrem de importante privind trecutul acestei zone“, a transmis conducerea Muzeului Județean de Istorie Gorj.