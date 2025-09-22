Aparegio Gorj anunţă întreruperea furnizării serviciului de apă potabilă în Tg-Jiu. Zona afectată

Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă intreruperea furnizarii serviciului de apa potabila în data de 22.09.2025, în intervalul orar 10:30 -12:30, in urma avariei la sistemul de hidranti cauzata de catre constructorul ce efectueaza lucrari la sistemul de canalizare in zona.

Zonele afectate de lipsa apa sunt:

– Str. Prelungirea Panduri

– Str. Jiete

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă.