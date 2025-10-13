Ștafeta Veteranilor Invictus, în județul Gorj

Ștafeta Veteranilor Invictus va ajunge din nou în județul Gorj. Participanții vor porni luni, 13 octombrie, de la ora 15:00, de la Masa Tăcerii și va parcurge Calea Eroilor și până la Coloana „fără Sfârșit“.

„Dragostea de țară și respectul față de veteranii și eroii de ieri și de azi ai României ne unesc, în fiecare an, la Ștafeta Veteranilor INVICTUS.

Luni și marți, 13-14 octombrie, gorjenii vor avea onoarea să fie parte din evenimentul Ștafeta Veteranilor Invictus – Ediția a XII-a (2025), simbol al curajului, sacrificiului și unității!

Așadar, așteptăm ștafeta albastră și voluntarii care o poartă în alergare de la Drobeta-Turnu Severin luni, de la ora 15:00, la Masa Tăcerii, pentru a parcurge împreună traseul inițiatic gândit de Brâncuși în memoria EROILOR neamului nostru, pe Calea Eroilor, până la Coloana fără Sfârșit.

Invităm toți gorjenii să ne fie alături, să fie parte din acest demers nobil, menit să cinstească memoria eroilor români – militari ai Armatei Române – și să aducă recunoștință veteranilor de astăzi, care au luptat în teatrele de operații sub tricolor.

Acest demers nu este un concurs, ci un omagiu adus celor care și-au jertfit viața pentru libertatea noastră.

Nimeni nu rămâne în urmă!

Împreună suntem mai puternici!

INVICTUS = De neînvins!

Mulțumim voluntarilor care deja și-au anunțat participarea, reprezentanți ai Batalionul 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Inspectoratului Județean de Jandarmi “Tudor Vladimirescu” Gorj, Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Lt. Col. Dumitru Petrescu” Gorj, rezerviștilor militari din Gorj, atleților de la Liceul Sportiv din Târgu Jiu și membrilor clubului de biciclete Trix Bike.

Vă așteptăm alături de noi, cu inimile pline de respect și recunoștință pentru EROII! Haideți să devenim voluntarii Gorjului în acest gest al respectului și al recunoștinței!“, a transmis Iani Gârbaciu, subprefectul județului Gorj.

Programul în Târgu Jiu:

Luni, 13 octombrie, ora 15:00 – Primirea Ștafetei la Masa Tăcerii, adusă în alergare de voluntarii Invictus de la Drobeta-Turnu Severin.

Marți, 14 octombrie, ora 08:00 – Plecarea Ștafetei de la Coloana fără Sfârșit, pe traseul Centura Municipiului Târgu Jiu – Cimitirul Eroilor – Turcinești – Schela – Pasul Vâlcan (Mausoleul Eroilor).