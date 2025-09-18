Tânăr din Motru prins cu saci plini de cannabis și sere secrete la părinți

Operațiune spectaculoasă a DIICOT și polițiștilor Antidrog la Motru. Un tânăr de aproximativ 30 de ani a fost săltat miercuri, 17 septembrie, după ce anchetatorii i-au găsit garsoniera plină de droguri.

În locuință au fost descoperiți trei saci de gunoi, de 25 de litri fiecare, burdușiți cu cannabis. Pentru că suspectul a refuzat să deschidă ușa, trupele speciale au intervenit în forță și au spart accesul.

Dar surprizele nu s-au oprit aici. La Samarinești, la casa părinților tânărului, polițiștii au găsit mai multe sere transformate în adevărate plantații de cannabis, echipate cu sisteme de irigare și iluminat, ca într-o fermă profesionistă.

Primele evaluări arată o captură uriașă, care ridică suspiciuni serioase de trafic de droguri.