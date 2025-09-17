spot_img
    Administratie

    26 de funcționari din Motru au ieșit la pensie în ultimii cinci ani! Morega a făcut maxim trei angajări

    Restructurarea administrației publice la Motru se face natural în ultimii cinci ani în municipiu. Asta deoarece, de la preluarea mandatului, primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, a făcut doar trei angajări, în timp ce 26 de salariați s-au pensionat. Alte aproximativ 30 de persoane vor ieși la pensie în următorii trei ani, opt fiind doar de la Poliția Locală, aici unde primele pensionari se vor opera în următoarele luni. De fapt, Poliția Locală Motru numără 40 de polițiști care sunt necesari pentru administrația municipală. De altfel, se cunoaște că polițiștii locali au fost, îndeosebi, pe străzi în perioada Covidului, când toți stăteau ascunși în case.

    Acest lucru îl amintește primarul Cosmin Morega de fiecare dată, acesta apreciind munca polițiștilor locali în folosul comunității. De altfel, edilul nu s-au ferit și să îi sancționeze pe polițiști atunci când aceștia au greșit în activitate.

    Polițistul local Nicolae Iovița, cu peste 33 de ani de activitate, s-a pensionat astăzi. Iar primarul a marcat acest eveniment oferindu-i acestuia o diplomă și o șampanie, fiind deja un obicei că cei pensionați sa fie tratați astfel de către edilul local.

     

     

