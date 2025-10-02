Cântăreață apreciată, angajată la Școala Populară de Artă Târgu Jiu

Interpreta Yasmine Polacek va preda cursuri de canto popular și canto clasic în cadrul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. „Yasmine Polacek se alătură, din acest an, echipei noastre de la sediul central, unde va preda cursuri de canto popular și canto clasic. Totodată, ea va coordona grupurile vocal- folclorice de la Urdari și Aninoasa.

Absolventă a Universității din Craiova, Departamentul Arte și Media, specializarea Interpretare muzicală – canto, Yasmine urmează în prezent un master în Artă aplicată. Drumul ei artistic a început chiar la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși”, unde, timp de șase ani, a fost pregătită de regretata profesoară Camelia Argint.

De-a lungul timpului, a obținut zeci de premii la festivaluri de muzică populară și muzică clasică, a urcat pe scenă alături de Ansamblul „Maria Lătărețu” în țară și peste hotare și a ajuns până în semifinala concursului „Vedeta populară” de la TVR 1, unde a cântat în duet cu marea artistă Maria Ciobanu“, a anunțat conducerea Școlii Populare de Artă Târgu Jiu.