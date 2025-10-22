spot_img
12.6 C
Târgu Jiu
miercuri, octombrie 22, 2025
Altele
    AcasăSănătateProiect de informare și educare a femeilor din Gorj în privința cancerului...
    Sănătate

    Proiect de informare și educare a femeilor din Gorj în privința cancerului colorectal

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    7

    În următorii patru ani, peste 25.000 de persoane din regiunea Sud-Vest Oltenia vor avea acces gratuit la servicii de screening pentru cancerul colorectal, iar peste 31.000 de locuitori vor fi informați și educați cu privire la importanța depistării precoce. Proiectul se adresează locuitorilor din Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți, cu o atenție specială pentru cei care trăiesc în zone unde drumul către medic este adesea prea lung.

    Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a lansat pe 22 octombrie 2025 Programul Regional de Prevenție, Depistare Precoce, Diagnostic și Tratament Precoce al cancerului colorectal Sud-Vest Oltenia (ROCCAS 4), pe care-l va coordona în următorii patru ani în parteneriat cu Asociația Mereu pentru Europa.

    „Ne propunem să facilităm accesul locuitorilor din regiunea sud-vestul Oltenia, în special al celor din zonele defavorizate, la servicii medicale. Acest proiect, conform directivelor Uniunii Europene, se adresează doar populației din zone defavorizate, așa cum sunt definite ele de harta Uniunii Europene. Aceste persoane vor putea să aibă acces la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament în cancerul colorectal“, a spus Prof. univ. dr. Dan Gheonea, rectorul UMF Craiova, managerul proiectului ROCCAS 4-SV Oltenia.

    Articolul precedent
    Șanțuri decolmatate, în două sate ale comunei Căpreni! Urmează o hotărâre de Consiliu Local
    Articolul următor
    Cei cinci bărbați reținuți după agresiunea cu cagule de la Mușetești, 30 de zile după gratii! Doar concubina patronului, sub control judiciar
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!