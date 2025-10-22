Proiect de informare și educare a femeilor din Gorj în privința cancerului colorectal

În următorii patru ani, peste 25.000 de persoane din regiunea Sud-Vest Oltenia vor avea acces gratuit la servicii de screening pentru cancerul colorectal, iar peste 31.000 de locuitori vor fi informați și educați cu privire la importanța depistării precoce. Proiectul se adresează locuitorilor din Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți, cu o atenție specială pentru cei care trăiesc în zone unde drumul către medic este adesea prea lung.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a lansat pe 22 octombrie 2025 Programul Regional de Prevenție, Depistare Precoce, Diagnostic și Tratament Precoce al cancerului colorectal Sud-Vest Oltenia (ROCCAS 4), pe care-l va coordona în următorii patru ani în parteneriat cu Asociația Mereu pentru Europa.

„Ne propunem să facilităm accesul locuitorilor din regiunea sud-vestul Oltenia, în special al celor din zonele defavorizate, la servicii medicale. Acest proiect, conform directivelor Uniunii Europene, se adresează doar populației din zone defavorizate, așa cum sunt definite ele de harta Uniunii Europene. Aceste persoane vor putea să aibă acces la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament în cancerul colorectal“, a spus Prof. univ. dr. Dan Gheonea, rectorul UMF Craiova, managerul proiectului ROCCAS 4-SV Oltenia.