Gorj-ACASĂ LA BRÂNCUȘI promovare social media

Ieri, la Hobița, #AcasălaBrâncuși, Consiliul Județean Gorj a lansat prima etapă din planul gândit și elaborat pentru promovarea destinației turistice – Gorj – Acasă la Brâncuși având ca obiectiv general: creșterea notorietății și a numărului de turiști în județul Gorj prin campanii integrate de promovare.

Astfel, vă invităm să redescoperiți județul Gorj și prin intermediul platformelor de social media-Facebook. Instagram și Tik Tok ce poartă numele GORJ-ACASĂ LA BRÂNCUȘI. Acest demers face parte din capitolul promovare online pe care Consiliul Județean o realizează, urmând a alătura în scurt timp și site-ul – Acasă la Brâncuși.

Pe parte de promovare offline, Consiliul Județean Gorj are în vedere participarea la târguri de turism, elaborarea și distribuirea de pliante, broșuri, în centre de promovare turistice din alte județe, aeroporturi, pensiuni sau agenții de turism precum și organizarea de infotrip-uri pentru jurnaliști, bloggeri, operatori de turism și de ce nu chiar investitori în industria ospitalității.

Pe lângă info-tripurile pe care le va realiza cu invitarea jurnaliștilor specializați pe segmentul TRAVEL se intenționează demararea unei colaborări cu mai multe publicații de turism din țară și străinătate.

Privind atât în perspectiva anului Brâncuși dar și în perspectiva pe termen mediu și lung de promovare a destinației turistice Gorj-Acasă la Brâncuși, Consiliul Județean Gorj lucrează la elaborarea unor proiecte și produse turistice tematice având ca obiectiv crearea unei oferte turistice integrate: cazare-gastronomie-ghidaj-circuit turistic.

De asemenea, Consiliul Județean Gorj lansează pe această cale o invitație către toți reprezentanții HORECA să vină către Consiliul Județean, pentru a face front comun la redescoperirea județului – ”să fim cu toții parte din acest demers de repoziționare a județului Gorj pe harta turismului național și internațional, acolo unde îi este locul, între destinațiile turistice de top ale României”, transmite conducerea CJ Gorj.

Planul de promovare a județului Gorj cuprinde mai multe etape, este gândit pe un an de zile, iar ieri a fost demarat primul pas, acela de lansare oficială a conturilor Gorj-Acasă la Brâncuși pe Facebook, Instagram, Tik Tok, conturi create de la zero și înființate de scurt timp.

La acțiunea de la Hobița, promovarea potențialului județului Gorj a fost făcută și cu sprijinul mai multor meșteri populari, printre care și Gheorghe Ciuncanu cel care a primit în acest an distincția de Tezaur Uman Viu. Pe parte gastronomică a fost prezentă Liliana Arapu, cea care a câștigat anul trecut PREMIUL I pentru cele mai bune sarmale la concursul gastronomic de la Festivalul Sarmalelor si Piftiilor de la Pestisani. Alături de ea, pe zona de desert tradițional au venit ieri seniorii de la Bunicii Comunitatii Pestisani.

De asemenea, managerii instituțiilor culturale din subordinea Consiliului Județean Gorj au prezentat în fața massmedia proiectele în care au reușit să atragă fonduri guvernamentale sau europene în acest an cât și evenimentele pe care le au în pregătire până la finalul acestui an calendaristic.

Practic, ieri la Hobița, au fost promovate localitățile Tismana, Peștișani și Arcani, prin intermediul meșterilor populari prezenți, precum și GAL Cheile Sohodolului care a avut un stand de prezentare. Astfel de acțiuni vor continua cu promovarea pe zone a localităților cu potențial turistic din județul Gorj.