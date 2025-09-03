Fără boicot la Școala Gimnazială Nr 1 Motru! Cinci sau șase profesori nu vor ieși la ceremonie

Dacă la Colegiul Național George Coșbuc din Motru festivitatea de deschidere a noului an școlar este boicotată, la Școala Gimnazială Nr 1 nu se va întâmpla același lucru.

„Dragi elevi, stimați părinți, vă informăm că deschiderea anului scolar 2025-2026, la Scoala Gimnazială Nr.1 Motru, va avea loc luni, 8 septembrie, începând cu ora 9.00. Deşi conjunctura actuală este una de protest şi boicot, față de măsurile luate prin legea 141/2025, vă asigurăm că elevii noștri sunt o prioritate, meseria de învățător presupune vocație şi dăruire şi, ca întotdeauna, o să găsim căi de a ne transmite nemulțumirea, dar în acelaşi timp ne vom face datoria şi o să întâmpinăm cu drag elevii la şcoală pentru a păşi împreună într-un nou an şcolar”, a anuntat echipa managerială a Scolii Gimnaziale Nr.1 Motru.

Cu toate acestea, sunt cinci sau șase profesori care nu vor ieși la festivitate

La Colegiul Național și la Gimnaziala 2, în urna fuziunii, sunt peste 30 de profesori care au anunțat că nu vor participa la ceremonia de deschidere a noului an școlar

Grădinițele din Motru își deschid porțile cu festivități, anunță primarul Cosmin Morega.