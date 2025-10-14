„Lacul Lebedelor”, spectacol de balet la Târgu Jiu

Pe 24 octombrie 2025, de la ora 19:00, scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu va prinde viață într-un regal de grație și rafinament artistic. Publicul gorjean va avea ocazia să se bucure de una dintre cele mai îndrăgite capodopere ale baletului clasic – „Lacul Lebedelor”, interpretată de prestigioasa companie European Classical Ballet, aflată într-un amplu turneu național.

Sub magia muzicii nemuritoare a lui Piotr Ilici Ceaikovski, dansatori de excepție vor reda povestea de dragoste dintre prințul Siegfried și frumoasa Odette, o tânără transformată în lebădă de blestemul maleficului Rothbart. Emoția, eleganța și dramatismul vor fi trăite intens pe scenă, într-un spectacol care promite să cucerească inimile tuturor celor prezenți.

Costumele spectaculoase, decorurile impunătoare și coregrafia impecabilă vor completa o seară de neuitat, în care dansul devine limbaj universal al iubirii și al frumuseții.

„Lacul Lebedelor” rămâne, peste timp, simbolul baletului clasic – o poveste despre pasiune, sacrificiu și speranță. Evenimentul se adresează atât cunoscătorilor artei, cât și celor care pășesc pentru prima dată în lumea fascinantă a baletului.

Prețul biletelor:

Categoria I – 160 lei

Categoria II – 120 lei