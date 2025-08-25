Pictor englez, verișorul lui Ion Rațiu, la Simpozionul Internațional de Pictură de la Târgu Jiu: „Le recomand tuturor să viziteze Gorjul“

Peter Harrap, un apreciat pictor englez de origine română, a participat, alături de alți șase artiști plastici din țară și străinătate, la Simpozionul Internațional de Pictură „Atelierele Brâncuși 2025“, care a avut loc în județul Gorj. Peter este verișorul marelui om politic Ion Rațiu.

Peter Harrap a fost impresionat de frumusețile Gorjului: „Am petrecut zece zile în total în județul Gorj. A fost o experiență fabuloasă. Arta lui Brâncuși din Târgu Jiu este unică și deosebită. A fost pe drumul care străbate munții, Transalpina, iar călătoria și peisajele m-au inspirat foarte mult. De asemenea, am vizitat mănăstirile din județul Gorj. Pete tot am petrecut un timp interesant și le recomand tuturor să vină și să viziteze“.

Peisajele din Gorj l-au inspirat și realizat două lucrări inedite prin culoarea folosită: „Am privit lucrările lui Brâncuși și m-am inspirat din experiența trăită aici în legătură cu peisajele, astfel că am realizat două lucrări în care am folosit culoarea roz. Una este un peisaj montan și cealaltă este un colț de natură surprins de pe prispa casei lui Brâncuși de la Hobița“.

„Cel mai bun președinte pe care România nu l-a avut“

Peter ne-a vorbit și despre relația cu Ion Rațiu. Pictorul consideră că Ion Rațiu ar fi fost un președinte extraordinar pentru România: „Ion Rațiu a fost verișorul meu. În anul 1949, străbunicul meu a fost ambasador în Londra. El se numea Viorel Tilea. Împreună cu Radu Tilea, nepotul meu, l-au invitat pe Ion Rațiu să vină în Marea Britanie, să lucreze ca secretar de presă al Ambasadei României din Londra. Au devenit un grup de exilați prima dată din cauza fascișilor, iar apoi din cauza comuniștilor. În timpul lui Ceaușescu, lucrurile s-au mai schimbat, dar au rămas în exil.

După 1990, Ion Rațiu s-a întors în țară, dar tatăl meu a rămas în exil.

Ion Rațiu a fost candidat la alegerile prezidențiale și cred că s-a luptat destul de bine cu Iliescu. Putea să fie o schimbare mare pentru România. Cred că a fost cel mai bun președinte pe care România nu l-a avut“.

Coordonează fundația din România

Peter Harrap este legat de România. Are o fundație în Turda și vine în România de mai multe ori pe an: „Vin în România destul de des, cam de 3 – 4 ori pe an, deoarece avem o fundație în Turda, Londra și Washinton. Sprijinim libertarea, democrația, respectarea legilor, jurnalismul în România“, a povestit Peter.

Potrivit, rețelei britanice de artă, Peter Harrap s-a născut în 1975 și este un artist și curator britanic de origine română. Locuiește și lucrează în studioul lui John Constable din Brighton.

Peter lucrează la un doctorat cu tema „Walking, Painting and Poetry” (Mersul, pictura și poezia) la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, România, și este cercetător la Școala de Studii Slavone și Est-Europene, UCL.

Printre expozițiile sale se numără „Beyond Other Horizons” (Dincolo de alte orizonturi), expoziție organizată de British Council/Institutul Cultural Român, 2020, pentru a marca centenarul nașterii lui Paul Celan, „Constable and Brighton: Something out of Nothing” (Constable și Brighton: Ceva din nimic), 2017, Muzeul Brighton și „No New Thing Under the Sun” (Nimic nou sub soare), Academia Regală de Arte, Londra, 2010.

În prezent, Peter colaborează cu Institutul Cultural Român/British Council în calitate de cadru didactic, elaborând un program educațional legat de Constable/Grigorescu.

Ce pictori au fost prezenți la Simpozionul Internațional de Pictură

La Simpozionul Internațional de Pictură de la Târgu Jiu au mai participat artiștii: Khvicha Tsenguashvili din Georgia, Gavril Popovici, Denis Moscalu, Anca Maria Stănciulescu, George Florin Văcaru și Bogdan Petre Epure, în timp ce Georgiana Gabriela Brandt a fost curatorul expoziției.

Expoziția cu lucrările realizate în cadrul Simpozionului a fost vernisată duminică, 24 august, la Galeriile Municipale de Artă.