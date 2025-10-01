Șofer de microbuz agresat de persoane mascate

Un bărbat din Mușetești, șofer de microbuz, a fost agresat de persoane necunoscute chiar în fața locuinței. Agresorii aveau fețele acoperite astfel că nu au putut fi identificați de victimă.

„La data de 30.09.2025, ora 06:29, polițiști gorjeni au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de o femeie de 32 ani din comuna Mușetești, cu privire la faptul că soțul său, în vârstă de 42 de ani a fost agresat fizic în fața locuinței, fiind lovit cu pumnii de două persoane necunoscute, care aveau fețele acoperite.

Polițiștii s-au deplasat la locul sesizării, constatând că cele sesizate se confirmă, cauza fiind preluată de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, pentru continuarea cercetărilor.

Persoana vătămată s-a prezentat la o unitate medicală, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale și i-a fost eliberat un document medical care atestă că necesită pentru vindecare 4-6 zile de îngrijiri medicale, iar leziunile produse nu i-au pus viața în primejdie.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările continuând pentru identificarea persoanelor bănuite și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Gorj.