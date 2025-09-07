Bătrân prins la volan fără permis de conducere

Un bărbat din Târgu Jiu, în vârstă de 65 de ani, a fot depistat de polițiștii rutieri la volanul unei mașini fără să aibă permis de conducere.

„La data de 6 septembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 67 D Celei, au depistat în trafic un bărbat, de 65 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere“, se arată într-un comunicat al poliției.