Casa Muzeu Ion Popescu-Voitești, din comuna Bălănești, vizitat de numeroși vizitatori în cadrul unui eveniment unic
„Ieri seară, Casa Muzeu „Ion Popescu-Voitești” din Bălănești, Gorj, și-a deschis porțile pentru public în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor 2025”, oferind vizitatorilor o incursiune emoționantă în viața și opera unuia dintre cei mai importanți geologi ai României.
Cei prezenți au avut ocazia să descopere povestea fascinantă a lui Ion Popescu-Voitești – academician, profesor și pionier al geologiei carpatice – chiar în casa în care acesta a copilărit.
Tururile ghidate, atmosfera caldă, poveștile de epocă și exponatele autentice au transformat vizita într-o experiență vie, în care trecutul și prezentul s-au întâlnit sub semnul cunoașterii și al memoriei locale.
Mulțumim tuturor celor care ne-au trecut pragul și au ales să redescopere patrimoniul cultural al județului Gorj într-o noapte dedicată muzeelor, comunității și valorilor noastre durabile“, au transmis organizatorii.
