Casa Muzeu Ion Popescu-Voitești, din comuna Bălănești, vizitat de numeroși vizitatori în cadrul unui eveniment unic

Casa Muzeu Ion Popescu-Voitești, din comuna Bălănești, și-a deschis porțile de Noaptea Muzeelor la Sate, care s-a desfășurat sâmbătă seara

„Ieri seară, Casa Muzeu „Ion Popescu-Voitești” din Bălănești, Gorj, și-a deschis porțile pentru public în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor 2025”, oferind vizitatorilor o incursiune emoționantă în viața și opera unuia dintre cei mai importanți geologi ai României.

Cei prezenți au avut ocazia să descopere povestea fascinantă a lui Ion Popescu-Voitești – academician, profesor și pionier al geologiei carpatice – chiar în casa în care acesta a copilărit.