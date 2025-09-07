spot_img
    Casa Muzeu Ion Popescu-Voitești, din comuna Bălănești, vizitat de numeroși vizitatori în cadrul unui eveniment unic

    Casa Muzeu Ion Popescu-Voitești, din comuna Bălănești, și-a deschis porțile de Noaptea Muzeelor la Sate, care s-a desfășurat sâmbătă seara
    „Ieri seară, Casa Muzeu „Ion Popescu-Voitești” din Bălănești, Gorj, și-a deschis porțile pentru public în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor 2025”, oferind vizitatorilor o incursiune emoționantă în viața și opera unuia dintre cei mai importanți geologi ai României.
    Cei prezenți au avut ocazia să descopere povestea fascinantă a lui Ion Popescu-Voitești – academician, profesor și pionier al geologiei carpatice – chiar în casa în care acesta a copilărit.
    Tururile ghidate, atmosfera caldă, poveștile de epocă și exponatele autentice au transformat vizita într-o experiență vie, în care trecutul și prezentul s-au întâlnit sub semnul cunoașterii și al memoriei locale.
    Mulțumim tuturor celor care ne-au trecut pragul și au ales să redescopere patrimoniul cultural al județului Gorj într-o noapte dedicată muzeelor, comunității și valorilor noastre durabile“, au transmis organizatorii.
